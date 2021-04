Odgovorni urednik revije Demokracija in direktor družbe Nova obzorja je danes na Policijski postaji Bežigrad prijavil grožnje s smrtjo, ki jih je včeraj prejelo uredništvo. “To niso običajne grožnje, ki smo jih navajeni, to so očitno grožnje psihopata,” je povedal Biščak. Včeraj sta na uredništvo revije Demokracija prišli dve pismi. V njih so bile zapisane grožnje članom uredništva in njihovih dru ...