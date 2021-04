Na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško nastajajo zastoji. Na prehodu Dragonja morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati okoli 45 minut, v Sečovljah pol ure. Kot so pojasnili na PU Koper, zastoji ne nastajajo zaradi kakršnih koli težav na mejnih kontrolah, pač pa, da se mnogi iz Slovenije odpravljajo bodisi na izlet ali pa na hrvaško obalo. Potniki so se dobro pripravili, so sporočili, i ...