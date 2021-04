Na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo zastoji. Na prehodu Dragonja morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati okoli 45 minut, v Sečovljah pol ure. Na PU Koper so za STA pojasnili, da zastoji ne nastajajo zaradi kakršnih koli težav na mejnih kontrolah. Ljudje so se dobro pripravili in imajo s sabo potrebno dokumentacijo za prestop meje. Ob sončnem koncu tedna in s sprostitvijo nekaterih prot ...