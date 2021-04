Sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo ves konec tedna, do vključno jutrišnjega nedeljskega večera. Jutri bo sicer v popoldanskih urah že nastala kakšna krajevna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 22 stopinj Celzija, le ob morju bodo namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Od ponedeljka bo na vreme pri nas vplival sredozemski ciklon, kateremu se bo v sredi prihodnjega tedna pridružila ...