Danes in jutri bo oblačno in razmeroma hladno. Občasno bo rahlo deževalo, več dežja bo jutri, so zapisali na strani Agencije RS za okolje. Danes bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem od 15 do 18 °C, še zapišejo na Arso. Jutri bo oblačn ...