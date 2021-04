Cepili tudi tiste, ki so jih osebni zdravniki prijavili kot kronične bolnike, čeprav to niso 24ur.com V Sloveniji smo v enem tednu že dvakrat spremenili cepilno strategijo. V cepilnih centrih cepijo kronične bolnike, stare od 18 do 59 let. Kot je povedala koordinatorka cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Simona Repar Bornšek, so se na cepljenje proti covidu-19 odzvali tudi vabljeni, ki sicer nimajo kroničnih bolezni, a so bili na cepilni seznam uvrščeni kot kronični bolniki. Nekatere s...

Sorodno





















Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Aleksander Čeferin

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janez Janša

Marijan Papež