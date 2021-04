Cepilna zmeda v Ljubljani: nekatere so cepili, druge so kljub vabilu zavrnili Reporter Koordinatorka cepilnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana Simona Repar Bornšek je za Televizijo Slovenija potrdila, da so se danes na cepljenje proti covidu-19 odzvali tudi vabljeni, ki sicer nimajo kronične bolezni, a so bili na cepilni seznam uvrščeni

Sorodno

















Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Tadej Pogačar

Primož Roglič