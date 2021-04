Izolani do točke, Koprčani praznih rok Primorske novice Rokometaši Butan Plina Izole in Krke so se v 23. krogu lige NLB razšli z nedoločenim izidom 30:30 (13:12). Rokometaši Urbanscapa Loke pa so premagali Koper z 29:28 (13:14).

