Dvojno primorsko razočaranje Primorske novice Koprčani so vsega nekaj dni po zmagi nad vodilnim Celjem izgubili pri osmi ekipi Urbanscape Loki. Razočarani so lahko tudi v Izoli, kjer so domačini v derbiju ekip z dna lestvice proti Krki komajda rešili točko.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksander Čeferin

Igor Zorčič

Primož Roglič

Tadej Pogačar