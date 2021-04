Olimpija s finalno metlo do drugega naslova prvaka Alpske lige Sportal Hokejisti SŽ Olimpije so v tretji finalni tekmi alpske lige s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) premagali Asiago in se s 3:0 v zmagah veselili naslova prvaka regionalnega tekmovanja v sezoni 2020/21.

Sorodno













Oglasi