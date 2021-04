Zmaji z naslovom prvaka Alpske lige odhajajo v ligo ICEHL 24ur.com Hokejisti SŽ Olimpije so osvojili naslov prvaka Alpske lige, potem ko so še tretjič v finalni seriji premagali hokejiste Asiaga. Ljubljančani so ubranili naslov najboljšega moštva tega tekmovanja iz leta 2019 (lani je bila sezona predčasno odpovedana), v novi sezoni pa se bodo preselili stopničko višje in bodo nastopali v ligi ICEHL. Pred tem jih čaka še boj za naslov državnega prvaka.

