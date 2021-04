Molu evropska sredstva za površine za kolesarje in pešce ob Letališki cesti Krizno ogledalo Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ta teden odobrila evropska sredstva za osem milijonov evrov vreden projekt ureditve površin za kolesarje in pešce v sklopu prenove Letališke ceste v Ljubljani. Projekt izvaja Mestna občina Ljubljana, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo k njemu prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

