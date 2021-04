Evropski evri tudi za postavneža in pupka Primorske novice Odkup kmetijskih zemljišč, ureditev kalov in kotišč netopirjev, vstopnih točk in poti med jezeri v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera bodo v prihodnjih letih izpeljali predvsem s pomočjo evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je za tri milijone evrov vreden projekt izboljšanja ...

