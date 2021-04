Na Majorki aretirali moškega, ker je z novim koronavirusom okužil 22 ljudi Dnevnik Na španskem otoku Majorka so zaradi suma napada aretirali moškega, ker naj bi z novim koronavirusom okužil 22 oseb. 40-letnik je hodil v službo in telovadnico, čeprav je kašljal in imel visoko vročino.

