Zaprli moškega, ki je nalašč širil covid-19 in tako okužil 22 ljudi! Demokracija Piše: Ivan Šokić Na Malorki so aretirali moškega, ki je namerno širil okužbo s covid-19. Obtožen je napada, ker je hodil v službo in fitnes navkljub očitnim bolezenskim znakom. Konec januarja 2021 so španske oblasti na Malorki sprožile preiskavo zaradi poročanj, da se je eden od zaposlenih “okužil a skrival svojo bolezen”, poroča Guardian. Že dneve pred izbruhom covid-19 v mestu Manacor je omenjen ...

