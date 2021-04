Škorc: Naslov smo osvojili z ekipo mladcev in 'očetom' Šketom 24ur.com Odbojkarji Merkur Maribora so osvojili naslov državnih prvakov, prvega po sezoni 1992/93. Na peti tekmi velikega finala so na domačem parketu s 3:2 premagali sedemnajstkratne slovenske prvake, ACH Volley Ljubljana. Mariborčani so tako prekinili 16-letno prevlado ACH Volleyja na slovenskih igriščih, z zmago pa se 17-kratnim prvakom oddolžili za poraz v finalu letošnje srednjeevropske lige. Navduše...

