Mariborčani izsilili odločilno tekmo v boju za državnega odbojkarskega prvaka 24ur.com Odbojkarji Merkur Maribora so še podaljšali finalno serijo državnega prvenstva. Na četrti tekmi so v Ljubljani s 3:1 v nizih (20, -16, 25, 22) premagali ACH Volley in dvoboj izenačili na 2:2. O državnem prvaku bo tako odločala zadnja, peta tekma v Mariboru.

