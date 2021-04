Informacijski pooblaščenec ustavil postopek zaradi neustreznega zbiranja osebnih podatkov pri zbiran Primorske novice Informacijski pooblaščenec je ustavil postopek zoper NIJZ ter ministrstvi za javno upravo in zdravje zaradi neustreznega informiranja vlagateljev prijave interesa za cepljenje na portalu eUprava. NIJZ je z ustreznim obvestilom namreč izvršil z začasno odločbo naložene ukrepe in s tem zagotovil pošteno in transparentno obdelavo podatkov.

