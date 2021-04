Piše: Sara Bertoncelj V začetku aprila je koordinator za cepljenje Jelko Kacin za javno RTV razkril, da informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik zaradi varovanja podatkov zadržuje seznam, kjer so državljani prostovoljno podali željo za cepljenje na portalu eUprava, medtem ko imamo na zalogi cepivo in bi se lahko cepilo tiste, ki so izrazili željo. Prelesnikova je obtožbe zanikala in krivdo zvali ...