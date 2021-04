Hoffenheim se bo pridružil Angležem pri bojkotu družbenih omrežij 24ur.com Nemški nogometni klub Hoffenheim je sporočil, da se bo pridružil pobudi angleških klubov in se začasno protestno odpovedal objavam na družbenih omrežjih. Klubi angleške Premier League so se za bojkot odločili zaradi vse pogostejših in ponavljajočih se zlorab in rasističnih napadov na teh omrežjih.

