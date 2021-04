Hoffenheim je sporočil, da se bo pridružil pobudi angleških klubov in se začasno protestno odpovedal objavam na družbenih omrežjih. Klubi angleške premier lige so se za bojkot odločili zaradi vse pogostejših in ponavljajočih se zlorab in rasističnih napadov na teh omrežjih.



Več na Ekipa24.si