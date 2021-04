Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj posvarila pred prenagljenim sklepanjem glede nove različice novega koronavirusa, ki so jo odkrili v Indiji. WHO je za zdaj ni uvrstil med skrb zbujajoče. Tiskovna predstavnica WHO je sporočila, da v tem trenutku ni jasno, v kolikšni meri je ta različica prispevala k hitremu porastu okužb v Indiji v zadnjih mesecih.