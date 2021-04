Pirc Musar: Hotelirji in gostinci nimajo pravne podlage za obdelavo in hranjenje potrdil Primorske novice Nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v oddaji 24UR zvečer na Pop TV opozorila, da odlok o odprtju turističnih dejavnosti ne določa, ali gostinci in hotelirji sploh lahko zbirajo osebne podatke, in če jih lahko, koliko časa jih je treba hraniti. Meni, da se je vlada pisanja odloka lotila površno.

