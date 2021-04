Zorčič: Slovenci na pravi strani zgodovine. Vlada o tem, kako je praznik pred 30 leti razdvojil naro Večer Današnji državni praznik, dan upora proti okupatorju, je še vedno predmet polemik med politično levico in desnico na čelu z največjo vladno stranko SDS. Medtem ko je predsednik državnega zbora Igor Zorčič v svoji praznični poslanici danes poudaril, da so se Slovenci z Osvobodilno fronto postavili na pravo stran zgodovine, na vladni spletni strani lahko najdemo zapis ob 50. obletnici nastanka OF pred 30 leti, ki da je zaradi obujanja starih ran razdvojila narod v procesu slovenskega osamosvajanja.

