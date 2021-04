Protivladni protesti, ki se odvijajo že 52 petkov, jutri bo namreč minilo točno eno leto od prvega protivladnega protesta, so danes dobili novo dinamiko z bolj množičnim kolesarjenjem na Trgu republike. Petkovi kolesarji so se iz Trga republike nato odpravili na Gregorčičevo pred vlado in pred Ministrstvo za notranje zadeve, nakar so se odpravili na Prešernov trg, kjer so se po dobri uri razšli. N ...