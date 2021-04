V ljubljanski Šiški kmalu začetek gradnje najvišjih stanovanjskih stavb v Sloveniji 24ur.com Družba Spektra Invest v lasti poslovneža Izeta Rastoderja in črnogorske družbe Zetagradnje namerava v ljubljanski Šiški ob soseski Celovški dvori do konca maja začeti gradnjo dveh 21-nadstropnih stanovanjskih stolpnic z 208 stanovanji. 85-metrska objekta, ki naj bi bila dokončana do poletja 2023, bosta najvišji stanovanjski stavbi v državi.

