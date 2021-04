Objavljen novi non-paper, ki naj bi ga spisali Nemčija in Francija RTV Slovenija Kosovski časopis Koha je objavil novi neuradni dokument, t. i. non-paper, ki naj bi ga domnevno pripravili Nemčija in Francija za vzpostavitev dialoga med Beogradom in Prištino in predvideva priznanje Kosova. Obe državi zanikata vpletenost.

