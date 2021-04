Mavericksi so raztreščili sanje Warriorsov o šestem mestu 24ur.com Igralcem iz Dallasa se je v prvem polčasu verjetno zdelo, da igrajo proti samim sebi iz včerajšnjega dne. Povsem nemočne Warriorse so zasuli s serijo 28 zaporednih točk in zapečatili zmago (133:103). Luka Dončić je dosegel 39 točk, 8 podaj in 6 skokov, dvakrat je ukradel žogo in jo sedemkrat izgubil. Predvsem pa prvič v karieri strelsko premagal Stephena Curryja (27 točk).

