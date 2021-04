V napadu v Burkina Fasu ubiti trije evropski novinarji Primorske novice V napadu v Burkina Fasu so bili v ponedeljek ubiti trije evropski novinarji, so v torek sporočile lokalne oblasti. Gre za dva Španca in Irca. Novinarji so spremljali uslužbence lokalnih oblasti in vojake med operacijo proti divjim lovcem.

