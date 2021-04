Poročilo Policijske uprave Celje: sreda, 28. 4. 2021 (rop trafike in bencinskega servisa v Celju,…) Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 48. urah prejeli 479 klicev občanov, 107 klicev je bilo interventnih. 25 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 36 s področja prometne varnosti ter 24 s področja javnega reda in miru. Cestni promet Policisti so obravnavali eno prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami, ter 16 z materialno škodo. Do promet ...

