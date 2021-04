Poročilo Policijske uprave Celje: četrtek, 29. 4. 2021 (kraja kavnega avtomata, zloraba bančne karti Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 252 klicev občanov. 76 klicev je bilo interventnih, dva nujna. Cestni promet Včeraj so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami in trinajst prometnih nesreč z materialno škodo. Prometni nesreči z lažjimi poškodbami so obravnavali na območju Ravn na Koroškem in Stranicah, občina ...

