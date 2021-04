Počivalšek verjame v sprejem ukrepov za gostinstvo do konca maja Lokalec.si Gospodarski minister Zdravko Počivalšek verjame v sprejem posebnih ukrepov pomoči za gostinstvo in turizem, ki ju je epidemija covida-19 najbolj prizadela, do konca maja. Nujno je, da se ti dodatni ukrepi za panogo sprejmejo, je za STA povedal ob robu odprtja obrtne cone Ugar v Ribnici. Počivalšek je spomnil, da je vlada prve korake k pomembnejšemu odpiranju dejavnosti na področju gostinstva spre ...

