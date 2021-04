Slovenski načrt za okrevanje in odpornost namenja 43,45 % sredstev zelenim ciljem Energetika.NET Vlada je včeraj sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada EU za okrevanje in odpornost. Načrt za Slovenijo predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil. Zelenim ciljem bo namenjenih 43,45 odstotka razpoložljivih sredstev.

Sorodno





















































































































































































































Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Goran Dragić

Borut Pahor

Tanja Fajon

Zdravko Počivalšek