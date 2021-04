Trije kandidati za mesto predsednika Desusa 24ur.com Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc so trije kandidati za mesto novega predsednika stranke upokojencev, na čelu katere se je v dobrem letu zamenjala že vrsta imen. Za položaj se ne bosta potegovala niti Brigita Čokl, ki Desus začasno vodi, niti minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. Njegove ideje, da bi znova postal član stranke in obenem ohranil ministrski stolček so namreč v Desusu...

