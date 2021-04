Piše: Sara Kovač Po fiasku napada na oblast s projektom KUL, sta se glavni operativec globoke države Gregor Golobič in ekipa sedaj umaknila v ozadje, pravijo naši viri. Če so najprej pred televizijskimi kamerami “pokurili” ekonomista Jožeta P. Damijana, potem pa še dolgoletnega predsednika DeSUS Karla Erjavca, sedaj poteka nov manever v tišini. V ozadju, brez pompoznih napovedi novinarja POP TV An ...