V živo: Koprčani zadeli še enkrat, Dravi se ne piše nič dobrega Sportal Danes bosta znana še zadnja polfinalista pokala Slovenije. Drava se na Ptuju pravkar meri s Koprom, pokalni podprvak Nafta pa bo ob 17.30 v Lendavi gostila Olimpijo, ki je v nedeljo že doživela udarec v Prekmurju. Domžale so v torek še drugič v tednu dni ugnale Maribor (2:1), Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Argon Šalja, pa so izločili Radomlje in ostali v boju za Evropo.

