Nogometaši Kopra so se v polfinalu pokala Pivovarne Union pridružili Celju in Domžalam, potem ko so v četrtfinalu v gosteh premagali ptujsko Dravo z 2:0. Zadnjega polfinalista bo dal obračun med Nafto 1903 in Olimpijo, ki se bo začel ob 17.30.



