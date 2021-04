Podatki, ob katerih se Angležem smeji do ušes Sportal Manchester City je na drugi polfinalni tekmi lige prvakov v Parizu z 2:1 odpravil PSG in si pred povratno tekmo, ki bo v Manchestru prihodnji teden, priigral lepo prednost, še posebej zaradi dejstva, da so sinjemodri po zaostanku in preobratu dosegli dva gola v gosteh. V prid angleške ekipe pa priča tudi dejstvo, da Manchester City v tej sezoni lige prvakov na enajstih srečanjih sploh še ni okusil grenkobe poraza.

