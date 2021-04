City v drugem polčasu poskrbel za preobrat proti PSG Dnevnik Po dobri nogometni predstavi na prvem polfinalnem obračunu nogometne lige prvakov med Realom Madridom in Chelseajem v torek, ni razočaral niti drugi med PSG in Manchestrom Cityjem. Potem ko so v prvem polčasu gospodarili gostitelji in preko...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Chelsea

Manchester City Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič

Borut Pahor

Tadej Pogačar