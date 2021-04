Piše: Kuloar.si Slovenska evrovizijska predstavnica Ana Soklič je s skupino Perpetuum Jazzile posnela zadnjo različico pesmi »Amen« in videospot. Videospot, ki so ga posneli na Bledu in bo tudi promocija za Slovenijo, bodo predstavili v četrtek, za zdaj so pokazali le nekaj utrinkov s snemanja. Več si lahko preberete TUKAJ.