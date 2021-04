Poglejte a capella različico pesmi Amen, ki jo je Ana Soklič posnela Demokracija Piše: kuloar.si Slovenska evrovizijska predstavnica Ana Soklič je s skupino Perpetuum Jazzile posnela a capella različico svoje pesmi »Amen« in videospot, ki je bil pred nekaj minutami premierno objavljen na YouTubu. Videospot so posneli na Bledu. »Amen« bo tudi prvi singel Anine plošče »Born to the Fight«, pri kateri sodeluje Perpetuum Jazzile. Več si lahko preberete TUKAJ.

