Kate in William z oboževalci delila video svoje družine 24ur.com Kate Middleton in princ William sta ob praznovanju 10. obletnice poroke z oboževalci delila videoposnetek, v katerem družina uživa ob plezanju na drevesa, lovljenju med sipinami iz peska in pikniku s penicami. Video je zahvala oboževalcem, ki so jima poslali veliko lepih želja na njuni nadaljnji skupni poti.

Sorodno













Oglasi