Harry in Meghan nista pozabila na obletnico zakona Williama in Kate 24ur.com Princ William in Kate Middleton sta praznovala 10. obletnico poroke. Ob tem sta prejela številne čestitke, na njun jubilej pa naj ne bi pozabila niti odtujeni brat princa Williama, Harry in njegova žena Meghan Markle. Čestitala naj bi jima zasebno, v kakšnih medsebojnih odnosih sta para trenutno, pa ni znano.

