V stampedu na verskem prazniku v Izraelu 44 mrtvih 24ur.com Zgodilo se je v trenutku, ljudje so kar naenkrat teptali drug drugega, pripovedujejo udeležnci. Lokalni mediji so poročali, da je v stampedu na verskem festivalu Lag B'Omer na severu Izraela umrlo več deset ljudi, premier Benjamin Netanyahu pa je nesrečo označil za "hudo katastrofo". Versko srečanje so organizirali kljub nasprotovanju zdravstvenih uradnikov, ki so zaskrbljeni zaradi nevarnosti ši...

