'Naša telesa je premetavalo. Eni so bili vrženi v zrak, drugi pa pomendrani na tleh' 24ur.com V Izraelu so pokopali prve žrtve stampeda, ki je vzel vsaj 45 življenj, okoli 150 ljudi pa je ranjenih. Oblasti so dovolile zgolj pokop žrtev, ki so jih zanesljivo identificirali. Medtem pa še naprej poteka preiskava dogodka, pristojne zanima tudi vloga policistov in njihovo posredovanje pred in med tragedijo.

