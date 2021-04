Rusi krivi za eksplozije: Bolgarija izgnala Putinovega diplomata SiOL.net Bolgarski preiskovalci so v sredo sporočili, da so ugotovili povezavo med šestimi ruskimi državljani, ki so bili v Bolgariji, in štirimi eksplozijami v bolgarskih skladiščih orožja med letoma 2011 in 2020.

