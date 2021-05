EU ruskim oblastem: "To dejanje je nesprejemljivo" SiOL.net Evropska unija je najostreje obsodila "neupravičeno in nesprejemljivo" odločitev ruskih oblasti, da prepove vstop v Rusijo osmim državljanom EU, med njimi tudi predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju in podpredsednici Evropske komisije Veri Jourovi. Poudarila je, da si pridržuje pravico sprejema ustreznih ukrepov.

