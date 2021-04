Kolesarski protesti se nadaljujejo: "Vse, kar zahtevamo od te vlade, je, da nemudoma omogoči predčas Večer Na dan upora proti okupatorju se je v Ljubljani zbrala množica ljudi, ki so izrazili upor proti zanje spornim ravnanjem oblasti. Slišati je bilo znano geslo smrt fašizmu, svoboda narodu. V govorih in s transparenti so se med drugim zavzeli za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Rojeva se nova združena fronta, so sporočili protestniki. S Policijske uprave Ljubljana so kasneje sporočilo, da se je na ljubljanskih ulicah zbralo okoli 10.000 ljudi.

