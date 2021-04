Protestniki zažgali stole. Jenull: To je grožnja, da bodo poslanski stolčki izginili #video SiOL.net V središču Ljubljane se je na kolesih zbralo nekaj 100 protestnikov, ki so izražali nestrinjanje z vladajočo politiko. Na Trgu republike so zažgali stole, ki so simbolizirali poslanske stolčke.

Sorodno



























Oglasi