Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Pozdravljamo hitrost in fleksibilnost Evropske komisije. Upamo, da boste ubrali enak pristop v primeru Načrta za okrevanje Evrope. Ampak dragi Věra Jourová in Margrethe Vestager, direktor STA je zelo odvisen. Na položaj so ga postavili ljudje, ki so prepevali: EU je banda tatov,” se je predsednik Janez Janša odzval na “materinsko” skrb Evropske komisije za STA, čeprav ...